Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 36 adet AK-47 ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen Bozdoğan-49 operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bozdoğan-49' operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı. - ANKARA