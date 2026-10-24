Şırnak\'ta İkizce köyü mevkisinde motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Şırnak'ta İkizce köyü mevkisinde motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak İkizce köyü mevkisinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi; cenaze incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Şırnak'ta kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İkizce köyü mevkisinde Serhat Bahşiş'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Serhat Bahşiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?