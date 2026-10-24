Şırnak\'ta İkizce köyü mevkisinde motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Şırnak'ta kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İkizce köyü mevkisinde Serhat Bahşiş'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Serhat Bahşiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.