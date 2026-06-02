Şırnak'ta Kaçak İlaç Operasyonu
Şırnak'ta Kaçak İlaç Operasyonu

02.06.2026 19:12
Cizre ve Silopi'de 2.5 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan kaçak ilaç ve serum ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli ve yasal işlemler başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesinde bir kargo firması çevresinde elinde koli bulunan şüpheli şahıs üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, enfeksiyon tedavisi, ameliyat sonrası kas gevşetici ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 810 adet çözelti serum ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli R.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Silopi ilçesinde ise ilçe otogarında tespit edilen bir araçta yapılan aramada, epilepsi, mide ve bağırsak hastalıkları, diyabet tedavisi ile inme riskini azaltmaya yönelik kullanılan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan çok sayıda tıbbi ürün bulundu. Aramada 6 bin 48 adet ilaç, 33 adet kullanıma hazır kalem sıvı enjektör ve 2 adet 300 mililitrelik oral çözelti ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından el konulan ürünlerle ilgili incelemeler sürerken, şüpheli M.S. hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden kaçak ilaç ve tıbbi ürün ticaretine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Silopi, Şırnak, Sağlık, Son Dakika

