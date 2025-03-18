Şırnak\'ta Kaçakçılığa Darbe: 44 Gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 44 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan ihbarları ve istihbarat çalışmalarını değerlendirildi. Bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 804 bin 140 liralık malzeme ele geçirilirdi. Operasyonlarda 13 adet hap, 9 gram bonzai, 3 gram eroin, 3 gram kenevir tohumu, 13 adet cep telefonu, 10 bin 728 adet bandrolsüz sigara, 119 adet elektronik sigara, 350 adet puro, 21 kilo nargile tütünü, 17 adet güneş gözlüğü, 52 kilo çay, 90 adet elektronik eşya, bin 7 adet tabanca şarjörü, 220 kilo kaçak et, 1 adet papağan, 2 adet maymun, 70 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 44 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK