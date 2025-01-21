Şırnak'ta Kaçakçılığa Operasyon: 43 Gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılığa Operasyon: 43 Gözaltı

Şırnak\'ta Kaçakçılığa Operasyon: 43 Gözaltı

Şırnak'ta jandarma, 3.95 milyon TL değerinde kaçakçılığa yönelik operasyonda 43 kişiyi gözaltına aldı.

21.01.2025 10:53
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Şırnak'ta jandarma ekipleri tarafından 3 milyon 950 bin liralık kaçakçılık önlenirken, 43 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 6-12 Ocak tarihleri arasında 43 farklı ev, eklenti ve iş yerine kent merkezi ve ilçelerinde kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri 3 milyon 950 bin Türk Lirası olduğu tespit edilen 1 adet av tüfeği, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet dedektör, 18 adet muhtelif kazı malzemesi, 17 bin 441 paket gümrük kaçağı sigara, 689 adet elektronik sigara, 22 kilo çay, 16 litre alkollü içecek, 39 adet cep telefonu, 587 adet cep telefonu aksesuarı, 17 adet ayakkabı, 255 adet muhtelif inşaat malzemesi, bin 328 adet muhtelif süs eşyası, 105 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılığa Operasyon: 43 Gözaltı - Son Dakika

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