Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonları

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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında hakkında işlem yapılan 71 kişiden 2'si tutuklandı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 9,07 gram metamfetamin, 26,07 gram esrar maddesi, 15,57 gram eroin maddesi, 1,69 gram bonzai, 1 adet bong, 460 paket kaçak sigara, 21 adet cep telefonu, bin 823 adet emtia ele geçirildi.

Operasyonlarda hakkında işlem yapılan 71 kişiden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK