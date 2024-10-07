Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta yapılan operasyonda 17 şüpheliye işlem yapıldı, 559 bin TL vergi kaybı önlendi.

07.10.2024 16:53
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ülkeye gümrük işlemlerine tabi tutulmadan sokulmak istenen ürünlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince; 28 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şırnak il genelinde yapılan ihbarlar üzerine yasa dışı yollar ile gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulan kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenlendi. 17 ayrı araca yönelik yapılan operasyonlarda, 21 adet cep telefonu, 12 bin 660 adet bandrolsüz sigara, 80 adet elektronik sigara, 10 gram kubar esrar, 6 kilogram çay, 6 kilogram nargile tütünü, 32 adet ayakkabı, 12 adet güneş gözlüğü, 6 adet termos, 74 inşaat malzemesi, 17 adet elektronik eşya, 90 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, yakalanan malzemelerden dolayı 559 bin TL vergi kaybı önlendi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlar kapsamında ele geçirilen gümrük kaçağı malzemeleri, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalışan 17 şüpheli şahıs hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatılırken, şahıslar alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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