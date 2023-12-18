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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 62 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 62 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla malzeme getiren ve sahte seyahat belgesi ile Türkiye'den çıkmaya çalışan toplamda 62 şüpheliye adli işlem yapıldı. Operasyonda silah, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ve çeşitli diğer eşyalara el konuldu.

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 62 Şüpheliye İşlem Yapıldı
18.12.2023 - 17:59,
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Şırnak'ta, Türkiye'ye kaçak yollarla malzeme getiren, sahte seyahat belgesi ve sahte pasaport ile Türkiye'den çıkmaya çalışan toplamda 62 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, silah, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 18 bin 96 paket sigara, 5 bin 600 adet makaron, bin 69 adet elektronik emtia (elektronik sigara, kaynak makinesi), 799 adet sahte para (100 ve 200 TL banknotlar), 380 adet muhtelif emtia (spor ayakkabı, makyaj malzemesi, gözlük), 100 paket elektronik sigara tütünü, 66 kilogram çay, 60 adet cep telefonu aksesuarı (şarj kablosu, şarj adaptörü), 16 adet cep telefonu, 7 şişe kaçak içki, 1 adet şarjör, 1 adet tabanca, 14 adet sentetik ecza, 1.39 gram metamfetamin maddesi, 0.7 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında sahte seyahat belgesi ve pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kişiyle birlikte toplam 62 kişi hakkında işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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