Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 34 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 34 Kişi Yakalandı

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 2,11 gram metamfetamin, bin 800 paket kaçak sigara, 163 adet kaçak elektronik sigara ve 6 kilo kaçak çay bulundu.

29.07.2024 15:45
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Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 34 kişi hakkında adli işlem yapılırken çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 2,11 gram metamfetamin, bin 800 paket kaçak sigara, 163 adet kaçak elektronik sigara, 6 kilo kaçak çay ele geçirildi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 34 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 34 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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