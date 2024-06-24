Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 15 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

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Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 15 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonlarda 22,49 gram eroin, 2,46 gram metamfetamin, 0,40 gram esrar, 2 adet bong, 1 adet hassas terazi, 1 adet sahte para ele geçirildi. Operasyonlarda 12 kişiye kaçakçılık, 3 kişiye asayiş suçlarından olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK