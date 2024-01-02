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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 53 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 53 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla malzeme getirdiği tespit edilen 53 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Ayrıca, sahte seyahat belgesi ile ülkeden çıkış yapmaya teşebbüs eden 1 şüpheli de yakalandı. Toplamda 53 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

02.01.2024 - 15:41,
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 53 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, Türkiye'ye kaçak yollarla malzeme getirdiği tespit edilen 53 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 12,1 gram esrar, 21,44 gram metamfetamin, 0,94 gram eroin, 11 adet bong, 6 adet sentetik ecza, bin 950 paket sigara, 105 adet elektronik emtia, 1 adet cep telefonu ve 1 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda, 1 şüpheli sahte seyahat belgesi ile ülkeden çıkış yapmaya teşebbüs, 42'si asayiş ve 10'u kaçakçılık olmak üzere 53 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Şırnak\'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 53 gözaltı
Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Şırnak, Uyuşturucu, Terör, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 53 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 53 gözaltı - Son Dakika
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