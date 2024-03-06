Şırnak'ta Kadına Otomobil Çarptı, Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak'ta Kadına Otomobil Çarptı, Yaralandı

Şırnak\'ta Kadına Otomobil Çarptı, Yaralandı

Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesinde caddenin karşısına geçmek isteyen S.S. isimli kadına otomobil çarptı. Kazada kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu yaralanan S.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şırnak Devlet hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

06.03.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesinde caddenin karşısına geçmek isteyen S.S. isimli kadına otomobil çarptı. Kazada kadın yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu yaralanan S.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şırnak Devlet hastanesine sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Şırnak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kadına Otomobil Çarptı, Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Kaza mı intihar mı Mardin Valiliği’nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama Kaza mı intihar mı? Mardin Valiliği'nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
15:42 “Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez“ pankartını gören Erdoğan: Senin Allah’ına kurban "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını gören Erdoğan: Senin Allah'ına kurban
15:36 İzmit’te bir kişi Yüksek Hızlı Tren hattına atladı, hayatını kaybetti İzmit'te bir kişi Yüksek Hızlı Tren hattına atladı, hayatını kaybetti
15:28 Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis
15:12 Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu’nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu'nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor
14:56 Oyuncu Efe Deprem’in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu Oyuncu Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
14:21 Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır
14:21 Nevşehir’de ozon tedavisi gören kadın hayatını kaybetti Nevşehir'de ozon tedavisi gören kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 16:20:55. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kadına Otomobil Çarptı, Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement