Şırnak\'ta Kadına Otomobil Çarptı, Yaralandı

İnegöl'de Uyuşturucu ve Kaçak Silah Ticareti Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin Alanyurt ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleştirdiği uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla aranan A.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.