Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Beşağaç köyünde keçisini kayalıklardan indirmeye çalışan Hüsnü Acer (13) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, düşme sonucu başına darbe alan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Acer'in cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?