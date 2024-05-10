Şırnak'ta kaybolan İsmet Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaybolan İsmet Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak\'ta kaybolan İsmet Bilir\'in cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak merkeze bağlı Güney Çam köyünde 4 gün önce ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hınce bölgesine giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmet Bilir'in bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, çanta ve bastonun bulunduğu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama faaliyetlerini genişleten ekipler, Behra Hınce yaylasını didik didik aradı ve İsmet Bilir'in cansız bedeni su kanalının içerisinde bulundu.

10.05.2024 12:16
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Şırnak merkeze bağlı Güney Çam köyünde 4 gün önce ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hınce bölgesine giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmet Bilir'in bu sabah cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyünde ikamet eden İsmet Bilir (60) 4 gün önce ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hınce yaylasına gitti. Geri dönmeyen ve kendisinden haber alamayan ailesi, 112 acil çağrı merkezi ve jandarmaya haber verdi. Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı koordinesinde, AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekipler arama kurtarma vakit kaybetmeden kayıp vatandaşı bulmak için çalışma başlattı.

Havadan ve karadan çalışma başlatıldı

Bölgede yoğun sağanak yağış ve sis olması nedeni ile ilk gün arama kurtarma faaliyetlerinde aksaklıklar yaşayan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin 2'inci gününde havadan helikopter ve droneler ile karadan ise özel komando birlikleri ve iz arama köpeklerinin katılımı ile çalışmalara başladı. Kayıp vatandaşa ait cep telefonu sinyalinin en son alındığı bölgeye yoğunlaşan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin 2'inci gününde de sağanak yağış nedeni ile çalışmalara ara vermek zorunda kaldı.

Çanta ve bastonu bulundu

Kayıp vatandaşı arama kurtarma faaliyetlerinin 3'üncü gününde, İsmet Bilir'e ait olduğu değerlendirilen, çanta ve baston bulundu. Özel Komando birlikleri çanta ve bastonun bulunduğu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama faaliyetlerine katılan güvenlik korucularına bölgede bulunan bir mağarada kış uykusundan uyanan bir ayı saldırdı. Bir güvenlik korucusu ayının saldırması sonucu hafif yaralandı.

Cansız bedenine ulaşıldı

Arama kurtarma faaliyetlerini genişleten ekipler, Behra Hınce yaylasını didik didik aradı. İsmet Bilir'in cansız bedeni su kanalının içerisinde güvenlik korucuları tarafından bulundu. İsmet Bilir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta kaybolan İsmet Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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