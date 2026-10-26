Şırnak'ta malzeme düşen TPAO'ya hizmet veren firma personeli Cizre'de kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak'ta malzeme düşen TPAO'ya hizmet veren firma personeli Cizre'de kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak\'ta malzeme düşen TPAO\'ya hizmet veren firma personeli Cizre\'de kurtarılamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Gabar Dağı Ağaçyurdu mevkiinde TPAO'ya hizmet veren bir firmanın personelinin üzerine malzeme düştü. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan personel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; cenazesi otopsi sonrası Batman'a gönderilecek, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Gabar Dağı Ağaçyurdu mevkiinde üzerine malzeme düşen TPAO için hizmet veren bir firmanın personeli, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Gabar Dağı Ağaçyurdu mevkiinde TPAO'ya hizmet veren bir firmada görev yapan Sözdar Kartal isimli personelin üzerine malzeme düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı işçi, belirli bir noktaya kadar araçla taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında kalbinin durduğu öğrenilen Sözdar Kartal, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kartal, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kartal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Batman'a gönderileceğini belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Gabar Dağıİnceleme3. SayfaŞırnakGüncelBatmanOtopsiTPAOSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı Başına gelene bakın Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:22
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 11:46:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Şırnak'ta malzeme düşen TPAO'ya hizmet veren firma personeli Cizre'de kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei