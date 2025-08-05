Şırnak\'ta Orman Yangını 9 Saatte Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu 9 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Başaran köyünün Harguri bölgesinde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Beytüşşebap Belediyesi İtfaiyesi, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, AFAD, Ayvavalık Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma personeli, güvenlik korucuları ve çok sayıda köylü müdahale etti.

Yangına ayrıca havadan da destek sağlandı. Yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin etkili müdahalesi sayesinde alevlerin ormanlık alana sıçraması önlendi.

Yoğun koordinasyon ve iş birliğiyle yürütülen çalışmalar neticesinde yangın 9 saatte kontrol altına alınırken, yangın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK