Şırnak'ta Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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Şırnak'ta Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kuruldu

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şırnak'ta trafik güvenliğini sağlamak ve hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla 4 güzergahta Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kurulumunun tamamlandığı bildirildi. Belirtilen yollarda hız limitlerine riayet edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların ceza-i işleme maruz kalmamaları için hassasiyet göstermeleri gerektiği belirtildi.

26.07.2024 12:43
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Şırnak'ta 4 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"nin kurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak'ta trafik güvenliğini sağlamak ve hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kurulum çalışmalarının tamamlandığı, bu kapsamda Şırnak-Cizre ve bağlantı yollarında "Ortalama Hız Tespit Sistemi" kurulumu yapıldığı belirtildi.

25 Temmuz 2024 tarihinden itibaren belirtilen yollarda, belirlenen hız limitlerine riayet edilmesinin gerektiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların ceza-i işleme maruz kalmamaları için bu konuya hassasiyet göstermelerinin önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, sistemin uygulanacağı yollarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Mardin Nusaybin-Şırnak Cizre etabı (Cizre Yolu PTS-Memuzin Bulvarı PTS), Şırnak Cizre-Mardin Nusaybin etabı (Memuzin Bulvarı PTS-Cizre Yolu PTS), Mardin Nusaybin-Şırnak Cizre etabı (Cizre Yolu PTS-Cizre İpekyolu PTS), Şırnak Cizre-Mardin Nusaybin etabı (Cizre İpekyolu PTS-Cizre Yolu PTS). Önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Belirtilen yollarda vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet ederek araçlarını dikkatli kullanmalarını rica ediyor, herkese kazasız yolculuklar diliyoruz" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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