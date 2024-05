Şırnak\'ta Pastanede Yangın Çıktı

3.Sayfa

Şırnak'ta bir pastanede tüpün alev alması sonucu yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bir pastanenin imalat bölümünde bulunan mutfak tüpünün alev alması ile yangın çıktı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri alev alan tüplere müdahale ederek çalışanları dışarı çıkardı.

Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürü Reşit Üstün, "Şu an herhangi bir tehlike söz konusu değil. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece biraz maddi hasar söz konusu. Arkadaşlarımız şu an duman tahliyesini yapıyorlar. Duman tahliyesinden sonra iş yerini iş yeri sahibine teslim edip, istasyona dönüş yapacağız" dedi. - ŞIRNAK