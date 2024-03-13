Şırnak'ta Patlama Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şırnak'ta Patlama Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şırnak\'ta Patlama Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde oyun oynarken bulup eve getirdiği metal cismin patlaması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı. Akçay köyü kırsal kesiminde oynayan çocuk, metal bir cisim buldu ve eve getirdi. Evde oynarken cisim patladı ve çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan annesi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.03.2024 21:02
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde oyun oynarken bulup eve getirdiği metal cismin patlaması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay köyü kırsal kesiminde 4 yaşındaki S.D. isimli çocuk köylerine yakın bir bölgede oynarken metal bir cisim buldu. Çocuk metal cismi alıp eve getirdi, evde cisim ile oynarken patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuk ve annesi Remziye D. Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.D. isimli çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan anne Remziye D. ise Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Patlama Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Patlama Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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