Şırnak\'ta Patlama Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde oyun oynarken bulup eve getirdiği metal cismin patlaması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçay köyü kırsal kesiminde 4 yaşındaki S.D. isimli çocuk köylerine yakın bir bölgede oynarken metal bir cisim buldu. Çocuk metal cismi alıp eve getirdi, evde cisim ile oynarken patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuk ve annesi Remziye D. Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.D. isimli çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan anne Remziye D. ise Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK
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