Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı

Şırnak\'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş için düzenlenen törenle cenazeleri memleketlerine gönderildi. Törene, Şırnak Valisi, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

30.04.2024 22:33  Güncelleme: 22:45
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Antalya nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Hatay nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş (27) için 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Ambulansla tören alanına getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in cenazesi memleketi Antalya'ya, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi ise memleketi Hatay'a havayolu ile gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurum temsilcileri, Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Astsubay Çavuş, Mustafa Şen, Jandarma, Şırnak, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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