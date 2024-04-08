3.Sayfa

Şırnak'ta şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek eylem yapan göstericiler polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalama güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz cuma günü Şırnak'ta 31 Mart yerel seçimlerini bahane ederek izinsiz gösteriden bulunanlara güvenlik güçleri müdahale etmek için olay yerine giderken, bazı gösterici çocuklar tarafından polis araçları taş yağmuruna tutuldu. Gösterici grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan polis ekipleri kaçmaya başlayan göstericileri kovaladı.

Eylem yapan çocuklardan A.B., ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Gösterici çocuk saklandığı aracın altında polis ekiplerinin dikkati ile yakalanarak gözaltına alındı.