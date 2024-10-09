Şırnak'ta Şüpheli Paket Fünye ile Patlatıldı

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Şırnak'ta şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta fünye ile patlatılan şüpheli çantadan erkek kıyafeti çıktı.

Cizre Caddesi Belediye Bulvarı'nda yol kenarında unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği aldıktan sonra çanta, fünye ile kontrollü patlatıldı. Çantada erkek kıyafetleri çıktı.