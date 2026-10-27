Şırnak\'ta takla atan otomobildeki 3 yaralı hastanede tedavi altına alındı

Şırnak'ta takla atan otomobildeki 3 yaralı hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin virajda kontrolden çıkarak takla atması sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Şırnak otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Bahçelievler Mahallesi Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 01 AAG 513 plakalı aracın sürücüsü, virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki S.A., H.H.H. ve N.H. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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