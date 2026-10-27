Şırnak\'ta takla atan otomobildeki 3 yaralı hastanede tedavi altına alındı

Şırnak otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Bahçelievler Mahallesi Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 01 AAG 513 plakalı aracın sürücüsü, virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki S.A., H.H.H. ve N.H. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.