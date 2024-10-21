Şırnak'ta Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

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Şırnak'ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK