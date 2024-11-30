Şırnak\'ta Terör Operasyonu: 10 Tutuklama

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Şırnak'ta terör operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 23'ü, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından "terör örgütüne üye olmak" gerekçesiyle tutuklama talep edilen şüphelilerden 10'u, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 13 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK