Şırnak'ta Terör Operasyonu: 4 Tutuklama

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Şırnak'ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda; 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Şahıslardan 3'ü ifadelerinin ardından, 5 şüpheli de adli kontrol ile yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ilgili il ve birimine sevk edildi. 3 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK