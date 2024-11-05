Şırnak'ta Terör Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Şırnak'ta Terör Operasyonu: 4 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda terör örgütü faaliyetlerine karışan 4 kişi tutuklandı.

05.11.2024 10:08
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Şırnak'ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Terör Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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