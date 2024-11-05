Şırnak'ta Terör Operasyonu: 4 Tutuklama

3.Sayfa

Şırnak'ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK