Şırnak'ta terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Şırnak\'ta terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlar, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirildi.

19.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

32 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 17 şüpheli ifadesinin ardından, 11 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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