Şırnak\'ta ticari taksi ile TPAO işçi servisi çarpıştı: 6 yaralı

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Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesi ile İkizce köyü arasında bulunan Times rampasında ticari taksi ile TPAO işçi servis aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Servis içerisinde bulunan 6 işçi yaralandı.

Eski Şırnak-Cizre kara yolu 23'üncü kilometresi İkizce köyü ile Kumçatı beldesi arasında bulunan Times rampasında, Cizre'den Şırnak'a doğru seyir halinde olan 73 M 1025 plakalı TPAO işçi servis aracı önünde seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen ticari taksinin ani fren yapması nedeni ile arkadan çarpıştı. Araç şoförünün çarpışma ve ani fren nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan servis aracı içerisinde bulunan 3'ü ağır olmak üzere 6 işçi yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 işçi Cizre Devlet Hastanesi'ne 2 işçi ise Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılması ve trafik güvenliğinin sağlanmasının ardından jandarma trafik ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK