Şırnak'ta trafik kazası: 2 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 09.46 sıralarında S.B. yönetimindeki 27 AJK 741 plakalı Citroen Berlingo marka araç, Belediye Bulvarı istikametinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönüne seyir halindeyken İŞ-Kur mevkiinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yolun sağındaki bordür taşına çarptıktan sonra yan yatarak durabildi.

Tek taraflı gerçekleşen kazada sürücü S.B. ve yolcu F.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.