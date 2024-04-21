Şırnak\'ta trafik kazasında astsubay hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Alibey Mahallesi'nde B.G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Halil Kurt idaresindeki 06 BRY 645 plakalı Peugeot marka otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Yaralılardan Jandarma Astsubay Halil Kurt, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar O.Y. ve B.G.'nin tedavileri ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK
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Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bir düğün salonunun çatısını yıktı. AFAD'ın verilerine göre deprem, 12.4 kilometre derinlikte gerçekleşti ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi ve herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
Edirne'de 21 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi, kaldığı evin 6'ncı katının balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan denetimde, 10 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü ve bir yolcu gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şahıs tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edildi. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ye gönderildi.
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