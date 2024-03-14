Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu

Şırnak\'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki kazada polis memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu açıkladı. Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit olurken, iki polis memuru da yaralanmıştı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu belirtti.

14.03.2024 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki kazada polis memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu açıkladı.

Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit olurken, iki polis memuru da yaralanmıştı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İstihbahrat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin Yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İlker Duran, Şırnak, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu - Son Dakika


08:36 Erdoğan’ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu
08:15 Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti Hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti! Hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
07:41 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de görüntülendi Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti
08:21 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
07:36 Survivor’da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu Survivor'da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu
00:46 Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak
00:28 Kanarya tur peşinde İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11’leri Kanarya tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11'leri
23:32 Sevinç krizi giderek büyüyor Pendikspor, Mert Hakan Yandaş’ı şikayet etti Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti
23:31 “Bizi engellemeye çalıştı“ dediği Şadi Yazıcı’dan İmamoğlu’na zor soru "Bizi engellemeye çalıştı" dediği Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na zor soru
23:19 Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracı kurşunlandı Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 09:36:13. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement