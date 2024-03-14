Şırnak\'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki kazada polis memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu açıkladı.

Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit olurken, iki polis memuru da yaralanmıştı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İstihbahrat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin Yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi. - ŞIRNAK