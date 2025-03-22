Şırnak\'ta trafik kazasında yaşamını yitiren motosikletçi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Ahiret Tanrıkolu, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadalesini kaybetti.

12 Mart'ta İpekyolu Habur istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Ahiret Tanrıkolu, şehir içi minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Sevk edildiği Diyarbakır'da yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tanrıkolu, dün gece vefat etti. Tanrıkolu, cenazesi Silopi'ye getirilerek Ofis Mahallesi mezarlığında dua ve gözyaşları ile defnedildi. - ŞIRNAK