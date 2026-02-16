Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

Şırnak\'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu
16.02.2026 13:37
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 4 tutuklama, 56 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta yapılan asayiş, narkotik ve kaçakçılık çalışmalarında hakkında işlem yapılan 53 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbar ve istihbarat çalışmaları sonucunda 9-15 Şubat tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçesi ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda; 4 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 8 gram esrar, 25 adet sentetik ecza, 1 kilogram 431 gram skunk, 3 adet uyuşturucu aparatı, 6 adet 1 kiloluk külçe altın, 76 bin adet kaçak sigara, 49 bin 470 adet ilaç, 106 adet cep telefonu, 900 adet puro, 9 adet kaçak alkol (şişe), 2 kilogram tütün, 5 bin 303 adet emtia (gözlük, cüzdan, ayakkabı, kol çantası, saat, parfüm, peluş oyuncak vb.) ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 56 milyon 315 bin lira olduğu öğrenildi. Çalışmalar kapsamında hakkında işlem yapılan 53 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Son Dakika

