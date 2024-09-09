Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 58 Şüpheli - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 58 Şüpheli

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonları: 58 Şüpheli

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili birçok suç eşyası ele geçirildi ve 58 kişi hakkında işlem yapıldı.

09.09.2024 17:45
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Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 5,27 gram metamfetamin, 7,49 gram esrar, 1 adet bong, 31,21 gram eroin, 8771 paket kaçak sigara, 74 adet kaçak elektronik sigara, 51 adet cep telefonu, 5 kg. kaçak nargile tütünü, 3 adet sahte evrak ele geçirildi.

Şırnak il genelinde yapılan 39 operasyon sonucunda 58 kişi hakkında resmi işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 58 Şüpheli - Son Dakika

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