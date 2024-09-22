Şırnak\'ta Yıldırım Düşmesi: 2 Kadın Hayatını Kaybetti

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Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kadın toprağa verildi.

Şırnak'ta merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde hayvanları için kışlık yem toplamaya giden köylülere yıldırım çarpması sonucu Lale ile Leyla Erdoğan hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden Lale ve Leyla Erdoğan isimli kadınlar dün akşam Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailelerine telim edildi. Lale ve Leyla Erdoğan dün gece gözyaşları arasında Şırnak merkez Kaymakam Çeşmesi köyünde göz yaşları arasında toprağa verildi.

Yaralıların tedavisine devam edildiği öğrenildi. - ŞIRNAK