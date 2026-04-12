Şırnak\'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı

12.04.2026 12:39  Güncelleme: 12:41
Şırnak'ta yapılan narkotik analiz çalışmaları sonucu Cizre'de durdurulan bir araçta çocuk bezi içerisinde gizlenmiş 42 gram eroin bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ARAÇ TAKİBE ALINDI

Şırnak'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdikleri analiz çalışmaları doğrultusunda şüpheli bir aracı takibe aldı. Ekipler, Cizre-Nusaybin kara yolu üzerinde bulunan kapama noktasında aracı durdurarak detaylı arama gerçekleştirdi. 

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan aramada, dikkat çekmemesi amacıyla çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.K., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu kapsayan TCK 188 kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Advertisement
