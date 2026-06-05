Şırnak\'ta hemşire evinde ölü bulundu

Şırnak Merkez Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Şırnak Devlet Hastanesi'nde görev yapan 28 yaşındaki hemşire F.Y.'den haber alınamaması üzerine arkadaşları harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre genç hemşire, gece nöbetinin ardından evine gitti. Sabah saatlerinde telefonlarına yanıt vermemesi üzerine arkadaşları çilingir yardımıyla eve girdi.

ARKADAŞLARI HABER VERDİ

Evde yapılan kontrolde F.Y. ölü bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede genç hemşirenin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri evde ve çevresinde inceleme başlatırken, F.Y.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.