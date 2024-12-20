Sis ve Buzlanma Kazaya Neden Oldu

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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesine bağlı Gökler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 06 CFC 276 plakalı otomobil sisli ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü İ.Y. ile araçtaki yolcular B.Y. ve B.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.