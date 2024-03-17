Şişhane Meydanı\'nda yankesici kadın suçüstü yakalandı

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Şişhane Meydanı'nda kadınların yanına yaklaşarak çantalarından telefonlarını çalan kadın bir yankesici, güven timleri tarafından suçüstü yakalandı. Kadın memurlar tarafından yakalanan yankesici tutuklanırken, yaşananlar ise kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre Taksim'deki mağazalarda kalabalığı fırsat bilen kadın, hedef aldığı kadınların üstlerinden ve çantalarından cep telefonlarını yankesicilik yoluyla çaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği polisleri, mağazanın kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda yankesici hırsızın emniyette hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Nur Sultan K. olduğunu tespit edildi.

Kadın güven timi kadın hırsızı kolundan yakaladı

Genellikle kalabalık yerlerde hırsızlık yapan kadını takibe alan güven timleri, Şişhane Meydanı'nda bir turiste yaklaştığını gördü. Bunun üzerine göz takibine alan polis, kadının turist Bhumika Madhukar Sapre'nin çantasından iki denemede yaklaşık 75 bin lira değerinde olan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Bunu gören kadın güven timi, koşarak yankesicilik kadının yanına yaklaştı. Hırsızı kolundan yakalayan güven timleri, telefonu da sahibine teslim etti.

Yankesici kadın tutuklandı

Gözaltına alınan yankesici Nur Sultan K. emniyete götürülerek ifadesi alındı. Adli işlemleri yapılan kadının, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü de bir mağazada kadının telefonunu çaldığı ortaya çıktı. İşlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen Nur Sultan K. çıkartıldığı mahkemece "yankesicilik" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL