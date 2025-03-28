Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı

PKK'nın 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ebru Özdemir'in savcılıkta verdiği ifade, telefonunun teknik arızası nedeniyle teslim olduğunda eli boş olduğunu açıkladığını ortaya koydu. Özdemir, HDP ile ilgili geçmiş bağlantılarını da anlattı.

28.03.2025 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı

İSTANBUL - PKK Silahlı Terör Örgütü'nün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde hakkında çıkarılan ardından teslim olmak suretiyle gözaltına alınan şüpheli Özdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Özdemir, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı.

Neden telefonu olmadan teslim olduğu soruldu

Şüpheli Özdemir'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Özdemir'e teslim olduğunda neden telefonsuz geldiği soruldu. Cevap olarak, "Telefonumu yaklaşık 1 haftadır kullanmıyorum. Telefonumda teknik bir arıza olduğundan kullanamadım. Yeni telefon aldım ancak son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı kullanamadım. Yeni aldığım telefon evimde yapılan arama neticesinde sıfır kutusunda el konuldu. Bundan dolayı şu anda telefonum yoktur" dedi.

Şüpheli Özdemir ifadesinde, Azad Barış ve Hunav Altun'u tanıyıp tanımadığına ilişkin soruya, "Azad Barış'ı HDP Genel Merkez Parti Meclis üyesiydi. Kendisini buradan tanırım. 2017-2019 yılları arasında HDP İstanbul İl Yönetimine girdim. Bu dönemde il yönetiminde olmam sebebi ile kendisinin de Eş Genel Başkan Yardımcısı olması sebebiyle Azad Barış ile daha sık görüştük. 2023 yılında da HDP'den ayrılarak istifa ettim. 2024 yılında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Bana düşünce merkezi kurma fikrini söylediğinde heyecanla karşıladım ve neden olmasın dedim. Bu konu ile ilgili aylarca konuştuk. Hunav Altun ise HDP Şişli İlçe yönetiminde bulunmaktaydı. Bu vasıta ile kendisini tanırım" cavebını verdi.

"Benim direkt olarak bildiğim husus İstanbul İttifakı'dır"

Kent uzlaşısı hakkında direkt olarak herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyen Özdemir ifadesinde, "Yalnızca medyadan duyduğum kadarı ile Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin belediye meclis üyelikleri hususunda gerçekleştirmiş oldukları ittifaktır ancak benim direkt olarak bildiğim husus İstanbul İttifakı'dır. Burada da zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yetkilidir. Ben bu kent uzlaşısı ittifakı ile belediye meclis üyesi olmadım. Resul Emrah Şahan ile de 2019 ya da 2020 yıllarından itibaren tanışırım. Bu tanışıklığımın sebebi Şahan'ın İstanbul Planlama Ajansı başkanı olmasıdır. Specturum House isimli şirketi 2019 yılından itibaren kurma fikrimiz vardı ancak 2021 yılında tescil ettirdik. Bu şirketi Azad Barış ile birlikte kurduk. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonraki kısmını biliyorum, daha öncesinde bir tanışıklığım bulunmamaktadır. Halen de herhangi bir tanışıklığım bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ebru Özdemir, Politika, Güvenlik, Belediye, İstanbul, 3-sayfa, Şişli, Terör, Hukuk, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
09:47 Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
09:45 Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
09:24 Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
09:21 ’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
09:09 Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
08:57 Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 23:18:17. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement