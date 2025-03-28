Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir PKK Soruşturmasında Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir PKK Soruşturmasında Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

28.03.2025 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu iddia edilen Azad Barış ile bu şahısla bağlantılı olduğu ve HDK mensubu olduğu öne sürülen Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

Teslim olarak gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında, firari şüpheli Özdemir, teslim olarak gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Öte yandan emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Özdemir, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ebru Özdemir, istanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Şişli, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir PKK Soruşturmasında Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevşehir’de akşam ezanı 20 dakika geç okundu Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
İran, Trump’ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi İran, Trump'ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
15:40 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
23:04 İran, Trump’ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi İran, Trump'ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi
22:56 Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
21:52 Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
21:42 Nevşehir’de akşam ezanı 20 dakika geç okundu Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 16:57:17. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir PKK Soruşturmasında Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement