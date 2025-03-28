Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Tutuklandı - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Tutuklandı

PKK'nın 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı. Özdemir'in, örgütle olan irtibatları ve faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

28.03.2025 17:24
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PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, 'Spectrum House' sahibi Azad Barış ve çalışanı Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından teslim olmak suretiyle gözaltına alınan şüpheli Özdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Özdemir, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sözde 'değer ailesi' olarak tabir edilen örgüt yakınlarının kamu görevlerinde yer almasını sağladığı öne sürüldü

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Özdemir'in örgütün siyasal alan sorumlularından olduğu öne sürülen Azad Barış ile ortak, yoğun ve süreklilik arz eden irtibatlarının bulunduğu, örgütün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan 'kent uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak ettiği, bir kısım terör örgütü mensuplarının Belediyelerde etkili yerlerde görev alması, diğer bir kısım terör örgütü mensubunun veya öldürülen örgüt mensubu yakınlarının sözde değer ailesi tabir edilen yakınlarının kamu görevinde yer almasını sağladığı aktarıldı.

Cep telefonunu vermeyerek örgütün deşifresini engelleme amacında olduğu belirtildi

Sevk yazısında ayrıca, şüpheli Ebru Özdemir'in yanında cep telefonu olmadan teslim olduğu, cep telefonunu da sunmadığı, bu şekilde ilişki ve irtibatlarının deşifresini engelleme amacında olduğu kaydedildi. Şüpheli Özdemir, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ebru Özdemir, Politika, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Terör, Şişli, Hukuk, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Tutuklandı - Son Dakika

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