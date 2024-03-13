Şişli'de AK Parti Seçim Standına Saldırı - Son Dakika
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Şişli'de AK Parti Seçim Standına Saldırı

Şişli'de AK Parti seçim standının önünden geçerken bir kadın, partinin afiş ve bayrağını yırttı. Stant görevlileri kadına tepki gösterirken, bir başka kadın ise görevliyi darp etti. Olayın ardından yaşanan arbede çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Stant görevlileri ve tanıtım sorumlusu şüphelilerden şikayetçi oldu.

13.03.2024 15:04
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Şişli'de AK Parti seçim standının önünden geçerken bir kadın, partinin afiş ve bayrağını yırttı. Stant görevlileri kadına tepki gösterirken, bir başka kadın ise görevliyi darp etti. Olayın ardından yaşanan arbede çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Şubat tarihinde saat 16.00 sıralarında AK Parti'nin Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi seçim standı önünde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti seçim standının önünden geçen bir kadın, stantta bulunan partinin bayrağını ve afişini yırttı. Bunun üzerine stantta görevli Yakup Korkut ve Ercan Koç kadına tepki gösterdi. Kadın ve görevliler arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede esnasında kendini avukat olarak tanıtan Pınar A. ise görevlilerden birini darp ederek, partinin bayrağını yırttı. Stant görevlilerinin seslerinin yükselmesiyle beraber çevredeki vatandaşlar olay yerinde toplandı. O esnada ilk bayrağı yırtan Selin T., olay yerinden ayrıldı. Görevliye saldıran Pınar A. ise yoldan geçen taksiye binerek uzaklaşmak istedi. Görevliler taksinin önüne geçerek kadının gitmesini engelledi ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 2 kadınr Şişli Polis Merkezi'ne götürdü.

Stant görevlileri şikayetçi oldu

Stant görevlileri, Selin T.'den AK Parti'ye ait afişi ve bayrağı yırtması, Pınar A.'dan ise fiziki darp ve mala zarar verme suçlarından şikayetçi oldu. İnceleme başlatan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği yolun karşısında AK Parti'ye ait yırtılmış afiş ve bayrak ele geçirdi. Ekipler tarafından Selin T. de yakalanarak emniyete götürüldü. Kadınlar, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Selin T. hakkında 'mala zarar verme', Pınar A. hakkında ise 'kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından işlem başlatıldı.

Stant tanıtım sorumlusu Kaan Tuğcu da şüphelilerden şikayetçi oldu. Öte yandan, stant görevlisinin darp edilmesi ve bayrakların yırtılmasının ardından çıkan arbedeyi bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de AK Parti Seçim Standına Saldırı - Son Dakika

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