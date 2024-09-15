Şişli\'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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İstanbul Şişli'de sabaha karşı bir cadde üzerinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay saat 05.00 sıralarında İstanbul Şişli Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışma daha sonrasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışmanın alacak verecek mevzusu nedeniyle çıktığı iddia edildi. Saldırıda aldığı çok sayıda bıçak darbeleri sonucu yabancı uyruklu bir şahıs ağır şekilde yaralanırken, diğer yabancı şahıs ise sırtına aldığı bıçak darbesiyle hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralı olan şahıs yerde kanlar içinde yattığı esnada durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla acilen şahsı en yakındaki hastaneye götürdü. Polis ekipleri çıkan kavga ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şahıslarla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL