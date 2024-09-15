Şişli'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Şişli'de bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de 3 kişi alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren bir kişi gözaltına alındı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Şişli İlçesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bugün iki şahıs arasında bilinmeyen Cadde ortasında bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken sağlık ekipleri de yaralanan iki kişiyi tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerde yaralanan kişilerin O.A.R.A.R. ile S.T.S. isimli şahıslar olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.M.A.A.G. isimli şüpheli şahıs ise kaçmak üzere iken yakalandı. Şahısların aralarında alacak verecek meselesi olduğu, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi ile olayın gerçekleştiği belirlendi. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.