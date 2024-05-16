Şişli'de 7 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Şişli'de 7 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

Şişli\'de 7 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

Şişli'de bulunan 7 katlı bir binanın zemin katındaki film seti deposunda çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bir anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucunda ortalık yoğun dumanla kaplanırken, itfaiye ekipleri deponun kepengini keserek içeri girdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

16.05.2024 13:25
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Şişli'de 7 katlı binanın zemin katında film seti ekipmanlarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle ortalığı yoğun duman kaplarken, evlerinde mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de Kuruçay Caddesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki film seti ekipmanlarının bulunduğu depoda saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi ile ortalığı yoğun duman kapladı. Vatandaşlar panik yaşarken, itfaiye ekipleri deponun kepengini testere yardımıyla keserek içeri girdi. Deponun üzerindeki dairelerden birinde mahsur kalan bir anne ve bebeği, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Büyük korku yaşayan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bebek, Şişli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de 7 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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