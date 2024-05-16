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Şişli'de film seti ekipmanlarının bulunduğu depoda yangın çıktı

7 katlı bir binanın altında bulunan depoda çıkan yangın nedeniyle evinde mahsur kalan bir anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı

İSTANBUL - Şişli'de 7 katlı binanın zemin katında film seti ekipmanlarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle ortalığı yoğun duman kaplarken, evlerinde mahsur kalan bir anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de Kuruçay Caddesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı binanın zemin katındaki film seti ekipmanlarının bulunduğu depoda saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüdü, ortalığı yoğun duman kapladı. Vatandaşlar panik yaşandı. İtfaiye ekipleri deponun kepengini testere yardımıyla keserek içeri girdi. Ardından içerden de müdahale başladı. Deponun üzerindeki dairelerden dışarı çıkamayanlar oldu. İçerde mahsur kalan bir anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Anne ve bebeğinin büyük korku yaşandığı gözlendi. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.