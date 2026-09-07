Şişli\'de iş yerinde yangın çıktı, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

İstanbul Şişli'de bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Yoğun dumanın sardığı binada panikleyen kişi, birinci kattan yola atlayarak yaralanırken, dumandan etkilenen başka biri de hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın saat 14.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Şair Nigar Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle giriş katta yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm binayı saran yoğun duman nedeniyle binada bulunanlar büyük korku yaşadı. Panik anında birinci kattan yola atlayan kişi yaralandı. Dumandan etkilenen bir diğer kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.