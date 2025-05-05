Şişli'de Kadın Kaçırılmaya Çalışılırken Öldürüldü - Son Dakika
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Şişli'de Kadın Kaçırılmaya Çalışılırken Öldürüldü

Şişli\'de Kadın Kaçırılmaya Çalışılırken Öldürüldü

Eski eşi tarafından kaçırılmak istenen kadın, direnirken vurularak hayatını kaybetti.

05.05.2025 12:39
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Şişli'de bir kadın, eski kocası ve beraberindeki 2 kişi tarafından otomobili bindirilerek kaçırılmak istendi. Yardım isteyerek çığlık atan kadın, kaçmaya çalıştığı sırada vurularak öldürüldü. 3 saldırganın yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi ve beraberindeki 2 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istedi. Direnen genç kadın, silahla vurularak öldürüldü. Aksu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 3 saldırganın yakalandığı öğrenildi.

Dehşet anları anlatan bir kadın, "Biz çığlığa sese çıktık. Feryat ediyordu. Direndi kurtardı kendini arabadan ama kaldırıma döndüğü sırada ateş ettiler. Yere kapaklandı. Art arda ateş etti. Maalesef bizde seyirci kaldık. Anlık oldu. Burası sakindir. Gürültü patırtı olmaz. Evden gördük" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Kadın Kaçırılmaya Çalışılırken Öldürüldü - Son Dakika

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